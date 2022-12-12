Овцын Анемподист Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овцын Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1889
Сын: Овцын Федор Анемподистович
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
22.05.1892
Сын: Овцын Николай Анемподистович
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Овцын Иоанн Анемподистович
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Овцына Агафья Анемподистовна
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Овцын Никифор Анемподистович
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Овцына Татьяна Анемподистовна
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овцына Мария Анемподистовна
Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна
Смерть
Неизвестно