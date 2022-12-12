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Овцын Анемподист Васильевич

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Место рождения

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овцын Василий

Мать: не указана

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1889

Сын: Овцын Федор Анемподистович

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Овцын Николай Анемподистович

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Овцын Иоанн Анемподистович

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Овцына Агафья Анемподистовна

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Овцын Никифор Анемподистович

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Овцына Татьяна Анемподистовна

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овцына Мария Анемподистовна

Мать ребёнка: Овцына Евдокия Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно
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