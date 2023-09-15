Овцын Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцын Василий

Место рождения

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Овцын Анемподист Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овцын Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овцын Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимина Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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