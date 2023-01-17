Овцына (Дворова) Евдокия Евстигнеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.08.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1889
Сын: Овцын Федор Анемподистович
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Рождение ребёнка
22.05.1892
Сын: Овцын Николай Анемподистович
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Овцын Иоанн Анемподистович
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Овцына Агафья Анемподистовна
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Овцын Никифор Анемподистович
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Овцына Татьяна Анемподистовна
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овцына Мария Анемподистовна
Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич
Смерть
28.08.1899 ст.