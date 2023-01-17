Овцына (Дворова) Евдокия Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овцына (Дворова) Евдокия Евстигнеевна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.08.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.06.1889

Сын: Овцын Федор Анемподистович

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Овцын Николай Анемподистович

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Овцын Иоанн Анемподистович

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Овцына Агафья Анемподистовна

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Овцын Никифор Анемподистович

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Овцына Татьяна Анемподистовна

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овцын Анемподист Васильевич

Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овцына Мария Анемподистовна

Отец ребёнка: Овцын Анемподист Васильевич

Смерть
28.08.1899 ст.
Курьяново, Авдотьинская волость, Шуйский уезд
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