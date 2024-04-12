Тарасенко Иосиф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Тарасенко Яков Федорович
Мать: Тарасенко Стефанида
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тарасенко Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Тарасенко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тарасенко Епистимия Иосифовна
Мать ребёнка: Тарасенко Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тарасенко Пантелеймон Иосифович
Мать ребёнка: Тарасенко Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1849