Тарасенко Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Иосиф Яковлевич

Тарасенко Иосиф Яковлевич

Место рождения

Бильмак

Дата рождения

1808

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Тарасенко Яков Федорович

Мать: Тарасенко Стефанида

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тарасенко Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Тарасенко Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тарасенко Епистимия Иосифовна

Мать ребёнка: Тарасенко Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тарасенко Пантелеймон Иосифович

Мать ребёнка: Тарасенко Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко Агрипина Ивановна

Смерть
1849
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close