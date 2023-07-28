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Тарасенко Стефанида

Место рождения

Губское, Полтавська область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Тарасенко Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Тарасенко Яков Федорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тарасенко Корнилий Яковлевич

Отец ребёнка: Тарасенко Яков Федорович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Тарасенко Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Тарасенко Яков Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Яков Федорович

Смерть
Неизвестно