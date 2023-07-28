Тарасенко Стефанида
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тарасенко Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Тарасенко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тарасенко Корнилий Яковлевич
Отец ребёнка: Тарасенко Яков Федорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Тарасенко Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Тарасенко Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно