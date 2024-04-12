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Тарасенко Корнилий Яковлевич

Место рождения

Бильмак

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Тарасенко Яков Федорович

Мать: Тарасенко Стефанида

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тарасенко Ефим Корнилиевич

Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тарасенко Кондрат Корнилиевич

Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тарасенко Мамонт Корнилиевич

Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарасенко Степан Корнилиевич

Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенко Ксения Потаповна

Смерть
Неизвестно
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