Тарасенко Корнилий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Тарасенко Яков Федорович
Мать: Тарасенко Стефанида
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тарасенко Ефим Корнилиевич
Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тарасенко Кондрат Корнилиевич
Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тарасенко Мамонт Корнилиевич
Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарасенко Степан Корнилиевич
Мать ребёнка: Тарасенко Ксения Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно