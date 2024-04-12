Тарасенко Ксения Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасенко Ксения Потаповна

Тарасенко Ксения Потаповна

Место рождения

Бильмак

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тарасенко Ефим Корнилиевич

Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Тарасенко Кондрат Корнилиевич

Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Тарасенко Мамонт Корнилиевич

Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Тарасенко Степан Корнилиевич

Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Корнилий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close