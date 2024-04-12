Тарасенко Ксения Потаповна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тарасенко Ефим Корнилиевич
Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тарасенко Кондрат Корнилиевич
Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Тарасенко Мамонт Корнилиевич
Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Тарасенко Степан Корнилиевич
Отец ребёнка: Тарасенко Корнилий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно