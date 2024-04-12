Тарасенко Агрипина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1829
Сын: Тарасенко Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Тарасенко Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тарасенко Епистимия Иосифовна
Отец ребёнка: Тарасенко Иосиф Яковлевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Тарасенко Пантелеймон Иосифович
Отец ребёнка: Тарасенко Иосиф Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно