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Тарасенко Агрипина Ивановна

Место рождения

Бильмак

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тарасенко Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Тарасенко Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тарасенко Епистимия Иосифовна

Отец ребёнка: Тарасенко Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Тарасенко Пантелеймон Иосифович

Отец ребёнка: Тарасенко Иосиф Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Иосиф Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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