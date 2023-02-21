Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаенко Алексей Иванович

Мать: Николаенко Ульяна Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Геннадий Ильич

Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Николай Ильич

Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтенкова Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чинякова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевич Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
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