Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтенкова Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чинякова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевич Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Богданов Илья Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно