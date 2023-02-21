Николаенко (Жерябина) Ульяна Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жерябин Артем
Мать: Б Б Б
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каминская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно