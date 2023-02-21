Николаенко (Жерябина) Ульяна Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Жерябина) Ульяна Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жерябин Артем

Мать: Б Б Б

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаенко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каминская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Николаенко Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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