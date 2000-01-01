Богданов Геннадий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Роман Геннадьевич
Мать ребёнка: Богданова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Татьяна