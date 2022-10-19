Богданов Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чинякова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевич (Богданова) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно