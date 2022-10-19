Богданов Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Илья Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Геннадий Ильич

Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Николай Ильич

Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтенкова (Богданова) Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чинякова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевич (Богданова) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова (Николаенко) Любовь Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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