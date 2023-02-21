Столыпин Пётр Аркадьевич
Место рожденияг. Дрезден, Саксония
Дата рождения14.04.1862
Дата смерти18.09.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Дрезден, Саксония
Место жительства
С 1862
г. Дрезден, Саксония
Место жительства
По 1869
Середниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1881
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1881
Место жительства
С 1889 по 1902
г. Ковно, Ковенский уезд Ковенской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1894
Дочь: Волконская Наталья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Калнабярже, Ковенская губерния
Место жительства
С 1902
г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Место жительства
По 1906
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1906
Смерть
18.09.1911
Киев, Киевский уезд