Столыпин Пётр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столыпин Пётр Аркадьевич

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Место рождения

г. Дрезден, Саксония

Дата рождения

14.04.1862

Дата смерти

18.09.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Дрезден, Саксония
Место жительства
С 1862
г. Дрезден, Саксония
Место жительства
По 1869
Середниково, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1881
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889 по 1902
г. Ковно, Ковенский уезд Ковенской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1894

Дочь: Волконская Наталья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Калнабярже, Ковенская губерния
Место жительства
С 1902
г. Гродно, Гродненский уезд Гродненской губернии
Место жительства
По 1906
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
18.09.1911
Киев, Киевский уезд
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