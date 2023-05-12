Столыпина (Горчакова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1827 ст.
Дата смерти20.11.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1827 ст.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Столыпин Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1862
Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Столыпин Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1889