Столыпина (Горчакова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столыпина (Горчакова) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1827 ст.

Дата смерти

20.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1827 ст.

Отец: Горчаков Михаил Дмитриевич

Мать: Горчакова Агафоклея Николаевна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Столыпин Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.04.1862

Сын: Столыпин Пётр Аркадьевич

Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Столыпин Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Столыпин Аркадий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столыпин Аркадий Дмитриевич

Смерть
20.11.1889
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