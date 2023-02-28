Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

14.12.1921

Дата смерти

22.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921

Отец: Извеков Дмитрий Степанович

Мать: Извекова Елена (Лёля) Поликарповна

Рождение ребёнка
23.10.1946

Сын: Заикин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Заикин Николай Андреевич

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1946

Муж: Заикин Николай Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1956

Дочь: Яичникова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Заикин Николай Андреевич

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель университета
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.06.1982
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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