Извеков Дмитрий Степанович 23.10.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Извеков Дмитрий Степанович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 23.10.1896, Бердянск

умер 16.07.1967, Бердянск

Отец
Извеков Стефан Афанасьевич1856 г.р.
Мать
Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна1861 г.р.
Супруги
Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна16.05.1896 г.р.
Дети
(Извекова) Валентина Дмитриевна01.04.1919 г.р.
Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна14.12.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1896

Отец: Извеков Стефан Афанасьевич

Мать: Извекова (Ерёмина) Екатерина Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно

мастер ,нормировщик

Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область

индустриальный техникум

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
21.?.1918

Жена: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Супруг(-а): Дмитрий Степанович Извеков

Рождение ребёнка
01.04.1919

Дочь: (Извекова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Рождение ребёнка
14.12.1921

Дочь: Заикина (Извекова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Извекова (Извекова) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Извекова (Нора Нор) Елена (Лёля) Поликарповна

Смерть
16.07.1967

Похороны
Неизвестно

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