Заикин Николай Андреевич
Место рожденияSiberia, Russia
Дата рождения1923
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Siberia, Russia
Рождение ребёнка
23.10.1946
Сын: Заикин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Заикина Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
31.08.1956
Дочь: Яичникова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Заикина Валентина Дмитриевна
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно