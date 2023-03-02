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Заикин Николай Андреевич

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Место рождения

Siberia, Russia

Дата рождения

1923

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Siberia, Russia
Рождение ребёнка
23.10.1946

Сын: Заикин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Заикина Валентина Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
1946

Жена: Заикина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.08.1956

Дочь: Яичникова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Заикина Валентина Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
1973
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
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