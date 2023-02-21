Ярина / Яриненко Фома Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

30.04.1831

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Яриненко Григорий Демьянович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1800

Сын: Яриненко Герасим Фомич

Мать ребёнка: Яриненко Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Яриненко Клим Фомич

Мать ребёнка: Яриненко Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: Яриненко Ксения Степановна

Смерть
30.04.1831
Носовка, Чернігівська область
От холеры, Воскресенская церковь
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