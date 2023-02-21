Ярина / Яриненко Фома Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти30.04.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Яриненко Григорий Демьянович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Яриненко Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яриненко Клим Фомич
Мать ребёнка: Яриненко Ксения Степановна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: Яриненко Ксения Степановна
Смерть
30.04.1831
Носовка, Чернігівська область
От холеры, Воскресенская церковь