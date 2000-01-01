Яриненко Григорий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яриненко Григорий Демьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

До 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Яриненко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1776

Сын: Яриненко Евстрат Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1786

Сын: Яриненко Деомид Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1792

Сын: Яриненко Демьян Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
До 1816
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