Яриненко Григорий Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиДо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яриненко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1776
Сын: Яриненко Евстрат Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1786
Сын: Яриненко Деомид Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яриненко Демьян Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
До 1816