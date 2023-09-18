Наталья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

10.11.1802

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Яриненко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Яриненко Евстрат Григорьевич

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Яриненко Деомид Григорьевич

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Яриненко Демьян Григорьевич

Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович

Смерть
10.11.1802
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