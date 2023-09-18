Наталья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти10.11.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яриненко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Яриненко Евстрат Григорьевич
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Яриненко Деомид Григорьевич
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яриненко Демьян Григорьевич
Отец ребёнка: Яриненко Григорий Демьянович
Смерть
10.11.1802