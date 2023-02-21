Яриненко Ксения Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яриненко Клим Фомич
Отец ребёнка: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич
Смерть
Неизвестно