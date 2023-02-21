Яриненко Ксения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯриненко Ксения Степановна

Яриненко Ксения Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Яриненко Герасим Фомич

Отец ребёнка: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Яриненко Клим Фомич

Отец ребёнка: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

Смерть
Неизвестно