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Яриненко Клим Фомич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ярина / Яриненко Фома Григорьевич

Мать: Яриненко Ксения Степановна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яриненко Яков Клименьевич

Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Яриненко Петр Климентьевич

Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ярина Константин Климентьевич

Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Климентьевна

Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Яриненко Семен Климентьевич

Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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