Яриненко Клим Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яриненко Яков Клименьевич
Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яриненко Петр Климентьевич
Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ярина Константин Климентьевич
Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Климентьевна
Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Яриненко Семен Климентьевич
Мать ребёнка: Яриненко Мария Прокопьевна
Смерть
Неизвестно