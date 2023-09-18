Яриненко (Проскурня) Мария Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яриненко (Проскурня) Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1800

Отец: Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович

Мать: Проскурня Анна Никифоровна

Бракосочетание
18.01.1822

Муж: Яриненко Клим Фомич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яриненко Яков Клименьевич

Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Яриненко Петр Климентьевич

Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич

Рождение ребёнка
19.09.1830

Сын: Ярина Константин Климентьевич

Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Климентьевна

Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич

Рождение ребёнка
16.04.1835

Сын: Яриненко Семен Климентьевич

Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич

Рождение ребёнка
23.12.1837

Сын: Яриненко Евфимий Климентов

Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич

Смерть
Неизвестно
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