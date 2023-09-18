Яриненко (Проскурня) Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1800
Бракосочетание
18.01.1822
Муж: Яриненко Клим Фомич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яриненко Яков Клименьевич
Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яриненко Петр Климентьевич
Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич
Рождение ребёнка
19.09.1830
Сын: Ярина Константин Климентьевич
Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич
Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Климентьевна
Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич
Рождение ребёнка
16.04.1835
Сын: Яриненко Семен Климентьевич
Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич
Рождение ребёнка
23.12.1837
Сын: Яриненко Евфимий Климентов
Отец ребёнка: Яриненко Клим Фомич
Смерть
Неизвестно