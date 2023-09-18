Проскурня Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1789
Дочь: Анна Прокопова
Отец ребёнка: Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1793
Дочь: Устина Прокопова
Отец ребёнка: Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович
Рождение ребёнка
12.03.1797
Сын: Проскурня Никифор Прокофьев
Отец ребёнка: Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович
Рождение ребёнка
23.07.1800
Дочь: Яриненко Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович
Смерть
Неизвестно