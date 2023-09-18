Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурня Прокоп Прокоп/Прокофий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

22.05.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1789

Дочь: Анна Прокопова

Мать ребёнка: Проскурня Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
18.01.1793

Дочь: Устина Прокопова

Мать ребёнка: Проскурня Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
12.03.1797

Сын: Проскурня Никифор Прокофьев

Мать ребёнка: Проскурня Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
23.07.1800

Дочь: Яриненко Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Проскурня Анна Никифоровна

Смерть
22.05.1824
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