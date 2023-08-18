Татаринцева Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаринцева Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татаринцев Фёдор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Татаринцев Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Татаринцев Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Татаринцев Лаврентий Алексеевич

Маралиха, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Родился в селе Маралиха (на 1910г - Крутишка), Чарышского района Алтайского края (тогда Маралиха (Крутишка) деревня зав. при ррч. Маралихе и Крутишке. Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. По левую сторону почт... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Татаринцев Лаврентий Алексеевич

Белорецкий, Верх-Алейская казачья станица, Змеиногорский уезд
Развод
Неизвестно

Муж: Татаринцев Лаврентий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаринцев Лаврентий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Косинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косинов Сафрон

Отец ребёнка: Косинов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косинов Ефим

Отец ребёнка: Косинов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косинов ?

Смерть
Неизвестно
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