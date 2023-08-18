Татаринцева Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Фёдор
Рождение ребёнка
1909
Сын: Татаринцев Фёдор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Татаринцев Лаврентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Татаринцев Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Татаринцев Лаврентий Алексеевич
Маралиха, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Родился в селе Маралиха (на 1910г - Крутишка), Чарышского района Алтайского края (тогда Маралиха (Крутишка) деревня зав. при ррч. Маралихе и Крутишке. Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. По левую сторону почт... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Татаринцев Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Татаринцев Лаврентий Алексеевич
Белорецкий, Верх-Алейская казачья станица, Змеиногорский уезд
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косинов Сафрон
Отец ребёнка: Косинов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косинов Ефим
Отец ребёнка: Косинов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косинов ?
Смерть
Неизвестно