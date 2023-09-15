Татаринцев Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1942
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Татаринцев Лаврентий
Родился в селе Маралиха (на 1910г - Крутишка), Чарышского района Алтайского края (тогда Маралиха (Крутишка) деревня зав. при ррч. Маралихе и Крутишке. Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. По левую сторону почт... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1937
Дочь: Баженова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Татаринцева Анна Осиповна
Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.1941
Дочь: Волкова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Татаринцева Анна Осиповна
Колыванстрой
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Пустошка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Василий воевал в 3-ем стрелковом отдельном батальоне, 42 бригады, на Северо-Западном фронте. Погиб под деревней Пустошка в Ленинградской области