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Татаринцев Василий Лаврентьевич

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Место рождения

Маралиха, Чарышский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Татаринцев Лаврентий

Мать: Татаринцева Анна Фёдоровна

Маралиха, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Родился в селе Маралиха (на 1910г - Крутишка), Чарышского района Алтайского края (тогда Маралиха (Крутишка) деревня зав. при ррч. Маралихе и Крутишке. Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. По левую сторону почт... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1937

Дочь: Баженова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Осиповна

Колывань, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.12.1941

Дочь: Волкова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Осиповна

Колыванстрой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Анна Осиповна

Смерть
1942
Пустошка, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Василий воевал в 3-ем стрелковом отдельном батальоне, 42 бригады, на Северо-Западном фронте. Погиб под деревней Пустошка в Ленинградской области
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