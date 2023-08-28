Волкова (Татаринцева) Валентина Васильевна
Место рожденияКолыванстрой
Дата рождения20.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1941
Колыванстрой
Рождение ребёнка
26.04.1963
Дочь: Иванова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1966
Дочь: Волкова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1970
Дочь: Пампышик Марина Викторовна
Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно