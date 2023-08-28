Волкова (Татаринцева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Татаринцева) Валентина Васильевна

Волкова (Татаринцева) Валентина Васильевна

Место рождения

Колыванстрой

Дата рождения

20.12.1941

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1941

Отец: Татаринцев Василий Лаврентьевич

Мать: Татаринцева Анна Осиповна

Колыванстрой
Рождение ребёнка
26.04.1963

Дочь: Иванова Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.02.1966

Дочь: Волкова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.06.1970

Дочь: Пампышик Марина Викторовна

Отец ребёнка: Волков Виктор Иванович

Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Виктор Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close