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Волков Виктор Иванович

Место рождения

Буланиха, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.11.1938

Дата смерти

29.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1938

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Буланиха, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.04.1963

Дочь: Иванова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Валентина Васильевна

Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.02.1966

Дочь: Волкова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Валентина Васильевна

Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.06.1970

Дочь: Пампышик Марина Викторовна

Мать ребёнка: Волкова Валентина Васильевна

Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Валентина Васильевна

Смерть
29.04.2002
Плешково, Зональный муниципальный район, Алтайский край
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