Волков Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения10.11.1938
Дата смерти29.04.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1938
Отец: Волков Иван
Рождение ребёнка
26.04.1963
Дочь: Иванова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Волкова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
11.02.1966
Дочь: Волкова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Волкова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
10.06.1970
Дочь: Пампышик Марина Викторовна
Мать ребёнка: Волкова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2002