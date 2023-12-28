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Татаринцев Лаврентий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Татаринцев Алексей Иванович

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Татаринцева Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татаринцев Фёдор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Татаринцев Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна

Маралиха, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Родился в селе Маралиха (на 1910г - Крутишка), Чарышского района Алтайского края (тогда Маралиха (Крутишка) деревня зав. при ррч. Маралихе и Крутишке. Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. По левую сторону почт... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1914

Сын: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна

Белорецкий, Рубцовский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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