Татаринцев Лаврентий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Татаринцев Алексей Иванович
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Татаринцев Фёдор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Татаринцев Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна
Маралиха, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Родился в селе Маралиха (на 1910г - Крутишка), Чарышского района Алтайского края (тогда Маралиха (Крутишка) деревня зав. при ррч. Маралихе и Крутишке. Бийский уезд / 3-й УЧАСТОК. По левую сторону почт... Показать все
Рождение ребёнка
21.02.1914
Сын: Татаринцев Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна
Белорецкий, Рубцовский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно