выселок Белорецкий, выселок Белорецкий, Верх-Алейская казачья станица, Змеиногорский уезд (на 1911) — Familio

Белорецкий

Верх-Алейская казачья станица, Змеиногорский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Алтайского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Бийский округ
1471Белорецкий, выс. казач.при рч. Белой.306306226371

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Змеиногорский уезд, Верх-Алейская казачья станица
7Пос. Белорецкий693542
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