Косинов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосинов ?

Косинов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косинова) Варвара

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косинов Сафрон

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косинов Ефим

Мать ребёнка: Татаринцева Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.