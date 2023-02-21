Рябов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Пётр Иванович
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рябов Фёдор
Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябов Илларион
Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рябов Андрей
Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рябов Григорий
Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рябов Филипп
Мать ребёнка: Рябова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Рябова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябов Павел
Мать ребёнка: Рябова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно