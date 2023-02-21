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Рябов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Пётр Иванович

Мать: Агафья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Рябов Фёдор

Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Рябов Илларион

Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Рябов Андрей

Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рябов Григорий

Мать ребёнка: Рябова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Рябов Филипп

Мать ребёнка: Рябова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Рябова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рябов Павел

Мать ребёнка: Рябова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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