Рябова Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Рябов Фёдор
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рябов Илларион
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Рождение ребёнка
1845
Сын: Рябов Андрей
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рябов Григорий
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Андрей
Смерть
Неизвестно