Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рябов Потап

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Федосия

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Рябов Андрей

Отец ребёнка: Пётр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванович

Смерть
До 1850
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