Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рябов Потап
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Федосия
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Рябов Андрей
Отец ребёнка: Пётр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Иванович
Смерть
До 1850