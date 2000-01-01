Рябова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рябов Филипп
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рябов Павел
Отец ребёнка: Рябов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябов Андрей
Смерть
Неизвестно