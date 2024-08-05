Троицкая (Горская) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Троицкая) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Сын: Троицкий Василий Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: (Троицкая) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Сын: Троицкий Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Сын: Троицкий Александр Николаевич
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: Крестовская (Троицкая) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: Подобедова (Троицкая) София Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: Веселовская (Троицкая) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: (Троицкая) Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: (Троицкая) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: (Троицкая) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: (Троицкая) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич
Дочь: (Троицкая) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич