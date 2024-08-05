Троицкая (Горская) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Горская) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Троицкая) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Василий Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Троицкая) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Троицкий Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.11.1875

Сын: Троицкий Александр Николаевич

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Крестовская (Троицкая) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Подобедова (Троицкая) София Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Веселовская (Троицкая) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1892

Дочь: (Троицкая) Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1893

Дочь: (Троицкая) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: (Троицкая) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
29.03.1899

Дочь: (Троицкая) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.09.1901

Дочь: (Троицкая) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Троицкий Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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