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Троицкий Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1875

Отец: Троицкий Николай Васильевич

Мать: Троицкая (Горская) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Троицкий Борис Александрович

Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: (Троицкая) Нина Александровна

Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1907

Дочь: (Троицкая) Мария Александровна

Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1908

Дочь: (Троицкая) Надежда Александровна

Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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