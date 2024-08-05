Троицкий Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1875
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Троицкий Борис Александрович
Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: (Троицкая) Нина Александровна
Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1907
Дочь: (Троицкая) Мария Александровна
Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: (Троицкая) Надежда Александровна
Мать ребёнка: Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна
Смерть
Неизвестно