Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Троицкий Николай Васильевич

Мать: Троицкая (Горская) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1907

Сын: Богословский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
10.06.1911

Дочь: (Богословская) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Богословский Василий Владимирович

Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Богословский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1916

Дочь: (Богословская) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно

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