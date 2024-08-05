Богословская (Троицкая) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1907
Сын: Богословский Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
10.06.1911
Дочь: (Богословская) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Богословский Василий Владимирович
Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Богословский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1916
Дочь: (Богословская) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Богословский Владимир Петрович
Смерть
Неизвестно