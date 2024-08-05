Подобедова (Троицкая) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1907
Сын: Подобедов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Подобедов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Подобедов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Подобедов Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно