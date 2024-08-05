Подобедова (Троицкая) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова (Троицкая) София Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Троицкий Николай Васильевич

Мать: Троицкая (Горская) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подобедов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1907

Сын: Подобедов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Подобедов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Подобедов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Подобедов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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