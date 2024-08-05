Подобедов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1907
Сын: Подобедов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Подобедова (Троицкая) София Николаевна
Рождение ребёнка
18.01.1909
Сын: Подобедов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Подобедова (Троицкая) София Николаевна
Смерть
Неизвестно