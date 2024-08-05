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Подобедов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подобедова (Троицкая) София Николаевна

Рождение ребёнка
23.08.1907

Сын: Подобедов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Подобедова (Троицкая) София Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1909

Сын: Подобедов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Подобедова (Троицкая) София Николаевна

Смерть
Неизвестно

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