Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чириков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова (Чирикова) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белелюбская (Чирикова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Чирикова Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Рождение ребёнка
05.09.1808
Дочь: Миллер (Чирикова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович
Смерть
Неизвестно