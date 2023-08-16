Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна

Место рождения

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Грушецкий Василий Владимирович

Мать: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чириков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Чирикова) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белелюбская (Чирикова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чириков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Чирикова Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Чириков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Рождение ребёнка
05.09.1808

Дочь: Миллер (Чирикова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Чириков Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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