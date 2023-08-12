Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чириков Николай Александрович

Мать: Чирикова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1838

Дочь: Лермонтова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1839

Сын: Лермонтов Николай Иванович

Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лермонтов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Славутинская Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
?.12.1851

Дочь: Ульрих Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лермонтов Иван Николаевич

Смерть
1859