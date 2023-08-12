Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1838
Дочь: Лермонтова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.10.1839
Сын: Лермонтов Николай Иванович
Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лермонтов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Славутинская Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
?.12.1851
Дочь: Ульрих Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лермонтов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1859