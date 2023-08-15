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Лермонтов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Лермонтов Иван Николаевич

Мать: Лермонтова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
После 1890

Дочь: Кохлевская Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Алексеева Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лермонтов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна

Рождение ребёнка
?.03.1908

Дочь: Сошнина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лермонтова Варвара Аполлоновна

Смерть
1913