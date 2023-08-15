Лермонтов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1913
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
После 1890
Дочь: Кохлевская Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Алексеева Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лермонтов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна
Рождение ребёнка
?.03.1908
Дочь: Сошнина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лермонтова Варвара Аполлоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913