Сошнина (Лермонтова) Мария Алексеевна ?.03.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Сошнина (Лермонтова) Мария Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.03.1908

умерла Неизвестно

Отец
Лермонтов Алексей Иванович1848 г.р.
Мать
Лермонтова (Волконская) Варвара Аполлоновна12.12.1868 г.р.
Супруги
Сошнин Митрофан Алексеевич1898 г.р.
Дети
Сошнина Нина Митрофановна1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1908

Отец: Лермонтов Алексей Иванович

Мать: Лермонтова (Волконская) Варвара Аполлоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сошнин Митрофан Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Сошнина Нина Митрофановна

Отец ребёнка: Сошнин Митрофан Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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