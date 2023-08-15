Сошнина (Лермонтова) Мария Алексеевна
женский, родилась ?.03.1908
умерла Неизвестно
ОтецЛермонтов Алексей Иванович1848 г.р.
МатьЛермонтова (Волконская) Варвара Аполлоновна12.12.1868 г.р.
Супруги
Сошнин Митрофан Алексеевич1898 г.р.
Дети
Сошнина Нина Митрофановна1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Сошнина Нина Митрофановна
Отец ребёнка: Сошнин Митрофан Алексеевич
Смерть
Неизвестно