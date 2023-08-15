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Лермонтов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Около 1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1838

Дочь: Лермонтова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
23.10.1839

Сын: Лермонтов Николай Иванович

Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лермонтов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Славутинская (Лермонтова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
?.12.1851

Дочь: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна

Смерть
Около 1882

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