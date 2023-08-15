Лермонтов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиОколо 1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1838
Дочь: Лермонтова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.10.1839
Сын: Лермонтов Николай Иванович
Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лермонтов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Славутинская (Лермонтова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1851
Дочь: Ульрих (Лермонтова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лермонтова (Чирикова) Мария Николаевна
Смерть
Около 1882