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Грушецкий Василий Владимирович

Место рождения

Щапово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1743

Дата смерти

04.04.1813

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Грушецкий Владимир Михайлович

Мать: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна

Щапово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
27.02.1766

Жена: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1767

Сын: Грушецкий Василий Васильевич

Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1768

Дочь: Ланская (Грушецкая) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Грушецкий Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1780

Дочь: Муравьёва-Апостол (Грушецкая) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Смерть
04.04.1813

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