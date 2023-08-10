Грушецкий Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти04.04.1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Бракосочетание
27.02.1766
Рождение ребёнка
06.03.1767
Сын: Грушецкий Василий Васильевич
Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1768
Дочь: Ланская (Грушецкая) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Грушецкий Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1780
Смерть
04.04.1813