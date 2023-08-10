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Грушецкий Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна

Рождение ребёнка
25.05.1741

Сын: Грушецкий Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Грушецкий Василий Владимирович

Мать ребёнка: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна

Щапово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1750

Дочь: Левашова (Грушецкая) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна

Смерть
1754
Москва, город федерального значения Москва

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