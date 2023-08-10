Грушецкий Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1741
Сын: Грушецкий Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Грушецкий Василий Владимирович
Мать ребёнка: Грушецкaя (Милославская) Анна Александровна
Щапово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.04.1750
Смерть
1754
Москва, город федерального значения Москва