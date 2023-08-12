Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.02.1944
Дата смерти10.02.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.02.1766
Рождение ребёнка
06.03.1767
Сын: Грушецкий Василий Васильевич
Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович
Рождение ребёнка
29.04.1768
Дочь: Ланская (Грушецкая) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Грушецкий Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович
Рождение ребёнка
28.03.1780
Дочь: Муравьёва-Апостол (Грушецкая) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович
Смерть
10.02.1811
Рождение
29.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана