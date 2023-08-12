Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушецкaя (Долгорукова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.02.1944

Дата смерти

10.02.1811

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.02.1766

Муж: Грушецкий Василий Владимирович

Рождение ребёнка
06.03.1767

Сын: Грушецкий Василий Васильевич

Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
29.04.1768

Дочь: Ланская (Грушецкая) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Грушецкий Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович

Александрово, Подольский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1780

Дочь: Муравьёва-Апостол (Грушецкая) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Грушецкий Василий Владимирович

Смерть
10.02.1811
Рождение
29.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

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