Белелюбская (Чирикова) Вера Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецЧириков Николай АлександровичОколо 1767 г.р.
МатьЧирикова (Грушецкая) Анна Васильевна1772 г.р.
Супруги
Белелюбский Борис Петрович1790 г.р.
Дети
Белелюбская Софья Борисовна08.05.1820 г.р.
Белелюбский Николай Борисович19.05.1821 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1820
Дочь: Белелюбская Софья Борисовна
Отец ребёнка: Белелюбский Борис Петрович
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1821
Сын: Белелюбский Николай Борисович
Отец ребёнка: Белелюбский Борис Петрович
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1822
Сын: Белелюбский Михаил Борисович
Отец ребёнка: Белелюбский Борис Петрович
Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно