Белелюбская (Чирикова) Вера Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Белелюбская (Чирикова) Вера Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Чириков Николай АлександровичОколо 1767 г.р.
Мать
Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна1772 г.р.
Супруги
Белелюбский Борис Петрович1790 г.р.
Дети
Белелюбская Софья Борисовна08.05.1820 г.р.
Белелюбский Николай Борисович19.05.1821 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чириков Николай Александрович

Мать: Чирикова (Грушецкая) Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белелюбский Борис Петрович

Рождение ребёнка
08.05.1820

Дочь: Белелюбская Софья Борисовна

Отец ребёнка: Белелюбский Борис Петрович

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
19.05.1821

Сын: Белелюбский Николай Борисович

Отец ребёнка: Белелюбский Борис Петрович

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
07.11.1822

Сын: Белелюбский Михаил Борисович

Отец ребёнка: Белелюбский Борис Петрович

Лебедянь, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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